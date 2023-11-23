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Земельные участки в Municipal Unit of Nikaia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки в Municipal Unit of Nikaia, Греция
Земельные участки
Municipal Unit of Nikaia, Греция
A plot of land for sale in Piraeus County in Nikaia area. The plot ratio is 2.6, which means…
€150,000
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