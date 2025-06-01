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Виллы в Municipal Unit of Neapoli, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Agrinio, Греция
Вилла
Municipality of Agrinio, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$171,004
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Neapoli, Греция

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