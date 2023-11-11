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Жильё в Municipal Unit of Neapoli, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
€150,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Neapoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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