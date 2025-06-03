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Виллы в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$353,409
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Вилла в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 434 кв.м на полуострове Пелопоннес. Второй этаж состоит…
$570,014
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

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