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Коттеджи в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 434 кв.м на полуострове Пелопоннес. Второй этаж состоит…
$524,575
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$321,583
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Tiryntha, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов