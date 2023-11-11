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Жильё в Municipal Unit of Nea Kios, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Киос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Киос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€240,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nea Kios, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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