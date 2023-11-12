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Коттеджи в Municipal Unit of Nafplio, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Lefkakia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Lefkakia, Греция
Комнаты 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
€120,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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