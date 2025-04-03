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Отели в Municipal Unit of Movri, Греция

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1 объект найдено
Отель 768 м² в Нифорайка, Греция
Отель 768 м²
Нифорайка, Греция
Число комнат 1
Площадь 768 м²
Количество этажей 1
The hotel - guesthouse is located on the shores of the resort village of Niforeika on the Pe…
$1,20 млн
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Grekodom Development
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