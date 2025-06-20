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Виллы в Municipal Unit of Mouresi, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Цангарада, Греция
Вилла
Цангарада, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$912,488
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Вилла в Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$404,267
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Mouresi, Греция

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