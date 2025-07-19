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Отели в Municipal Unit of Mouresi, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 960 м² в Agios Dimitrios, Греция
Отель 1 960 м²
Agios Dimitrios, Греция
Площадь 1 960 м²
Код собственности: HPS4926 - Отель для продажи в Afetes Agios Dimitrios за €1.600.000. Этот …
$1,86 млн
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