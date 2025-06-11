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Дома в Municipal Unit of Midea, Греция

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Villa for sale in Greece in Thessaloniki with sea, mountain and city views. The villa is bui…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Midea, Греция

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