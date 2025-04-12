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Жильё в Municipal Unit of Midea, Греция

1 объект найдено
Дом 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Дом 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код недвижимости: 11217 - Дом на продажу в Мидеа Амигдалица за € 62.000. Это 65 кв. Дом пост…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Midea, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов