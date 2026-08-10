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Отели в Municipal Unit of Methana, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 300 м² в Метана, Греция
Отель 1 300 м²
Метана, Греция
Площадь 1 300 м²
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
$7,67 млн
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