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Земельные участки в Municipal Unit of Messatida, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€1,35 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Стефан, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Стефан, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Прдлагается на продажу земельный участок на Западном Пелопонессе, в регионе города Патры
€200,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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