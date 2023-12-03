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Отели в Municipal Unit of Messatida, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Патры, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…
€1,40 млн
в месяц
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