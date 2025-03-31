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Жильё в Municipal Unit of Messatida, Греция

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Патры, Греция
Дом 4 спальни
Патры, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Villa for sale in Greece in Thessaloniki with sea, mountain and city views. The villa is bui…
$1,30 млн
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Messatida, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов