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Коттеджи в Municipal Unit of Lykovrysi, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Lykovrysi borders with Pefki detached house 120sq.m. on a plot of 380sq.m. raised ground flo…
$453,016
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lykovrysi, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов