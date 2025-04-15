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Жильё в Municipal Unit of Lykovrysi, Греция

2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
&Альфа; ρ & Чи; & monicron; ν & Тау; & йота; о и дельта; & йота; & альфа; & му; е & ро; & йо…
$294,951
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Lykovrysi borders with Pefki detached house 120sq.m. on a plot of 380sq.m. raised ground flo…
$453,016
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lykovrysi, Греция

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