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Греция
Земельные участки
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
Земельные участки в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция
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26 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€370,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Pisia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 222 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
€128,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Pisia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Лутраки. На территории колодец, подведена …
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€70,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 260 кв.м. в Лутраки. На территории строение, подведена …
€136,500
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1614 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€130,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перахора, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4904 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€440,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1
1
Участок находится в пригороде Лутраки. С участка открывается прекрасный вид на море
€200,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
Перахора, Греция
1
1
Участок находится в пригороде Лутраки, на берегу озера Вульягмени. С участка открывается чуд…
€850,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Перахора, Греция
1
1
Участок находится в пригороде Лутраки. Находится на возвышенности с чудесным видом на море
€250,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3941 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€380,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью постр…
€85,000
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Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4475 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€390,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 27500 кв.м. в Лутраки.Земельный участок состоит из 15га…
€204,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5423 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€120,000
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Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16200 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, по…
€292,000
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9950 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€850,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пос…
€60,000
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Земельный участок расположен в Лутраки
€320,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лутракион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Имеет вид на море,…
€200,000
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Земельные участки 1 комната
Kallithea, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Лутраки
€120,000
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Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
Земельный участок в которым есть возможность построить 1.200кв.м расположен в Лутраки
€2,60 млн
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Земельные участки 1 комната
Agia Sotira, Греция
1
1
Земельный участок в которым есть возможность построить 200 кв.м расположен в районе Схинос
€75,000
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Земельные участки 1 комната
Лутракион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1486 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€270,000
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Земельные участки 1 комната
Перахора, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5693 кв.м. в Лутраки. На территории подведена вода, под…
€300,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Agia Sotira, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море. Земельный участо…
€107,000
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