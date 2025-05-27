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Таунхаусы в Municipal Unit of Lerna, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$165,255
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$151,343
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lerna, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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