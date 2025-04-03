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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Lerna, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$250,498
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
$839,720
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lerna, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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