Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Lefkimmi
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Southern Corfu, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Southern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Полностью отремонтированная, светлая 88 кв. м, 1-й этаж квартиры в живописном Лефкимми в южн…
$234,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkimmi, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти