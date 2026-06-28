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Квартиры-студии в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Студия 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/3
Лефкада, Ионическое море • Курортные апартаменты • Golden Visa Современные студии в новом…
$284,737
НДС
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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