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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Lassion, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Tsipiana, Греция
Коттедж 5 комнат
Tsipiana, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$194,159
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lassion, Греция

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