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Земельные участки в Municipal Unit of Larissos, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 87289 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
€440,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 150098 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
€4,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Лакопетра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакопетра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 42600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Участок расположен…
€75,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Кагкади, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кагкади, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7445 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земель…
€55,000
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Агентство
Grekodom Development
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Realting.com
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