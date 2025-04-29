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Коттеджи в Municipal Unit of Lagkadia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Лангадия, Греция
Коттедж 4 спальни
Лангадия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Arkadia: Lagadia - 175 Sq.m., 4 Bedrooms, 1 Bathr…
$193,151
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lagkadia, Греция

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