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Земельные участки в Municipal Unit of Kythira, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Pelagia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Pelagia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, под…
€810,000
в месяц
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Grekodom Development
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