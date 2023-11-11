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Земельные участки в Municipal Unit of Kranidi, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13658 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На те…
€158,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kilada, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kilada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
В потрясающе красивом местечке Киллада, расположенном неподалеку от Порто Хели, продается зе…
€5,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается уникальный участок с беспрецедентным расположением, находящийся на вершине Холма м…
€4,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается участок, с очень удобным расположением, всего лишь в 200 метрах от порта Коста и в…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу предлагаются 3 участка по 40 соток каждый в превосходном месте Верверунда в Порто…
€900,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок ,с постройками, который может быть использован под…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок в которым есть возможность построит 202 кв.м расположен в Порто хели
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Портохелион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. На терр…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petrothalassa, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14.000 кв.м. Земельный участок расположен вгородеКраниди
€170,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 44600 кв.м. на Восточном Пелопоннесе - Ерм…
€850,000
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