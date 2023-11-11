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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Kranidi, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пятна, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пятна, Греция
Комнаты 1
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажное здание на Пелопоннесе, в поселке Краниди. Первый этаж состоит из трех …
€2,00 млн
Realting.com
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