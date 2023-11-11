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Коттеджи в Municipal Unit of Koufalia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Chalcedon, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Chalcedon, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
€70,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Koufalia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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