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Отели в Municipal Unit of Koronia, Греция

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2 объекта найдено
Отель 891 м² в Municipality of Livadia, Греция
Отель 891 м²
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница к северо-западу от Афин, около города Левадия, в поселке А…
$806,502
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 800 м² в Ардамери ( Ардамерион ), Греция
Отель 800 м²
Ардамери ( Ардамерион ), Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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