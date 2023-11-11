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Коммерческая недвижимость в Керацини, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 8 спален в Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Коммерческая 8 спален
Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Количество спален 8
Площадь 3 200 м²
Ref: 170 - Kapsalona Aspropyrgos SALE Building with 8 Spaces, 5 WC, area 3200 sq.m, Ground F…
€1,40 млн
Realting.com
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