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Жильё в Керацини, Греция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
One-bedroom apartment for sale in Piraeus.  Orientation:  Front  Distance from Airport…
€120,000
в месяц
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Агентство
Domain Estate
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Параметры недвижимости в Керацини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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