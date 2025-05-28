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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Kato Olympos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Эгани, Греция
Таунхаус 6 комнат
Эгани, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$120,030
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kato Olympos, Греция

с видом на море
Недорогая
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