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Жильё в Municipal Unit of Karya, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Lefkada Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Renovated Maisonette in the Heart of Lefkada City – Ideal for Residential and Touristic Use …
$302,918
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Karya, Греция

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