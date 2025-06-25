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Отели в Municipal Unit of Kamena Vourla, Греция

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1 объект найдено
Отель 750 м² в Kamena Vourla Municipality, Греция
Отель 750 м²
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отельна на заливе Камена Вурла, 10м. от пляжа, …
$2,13 млн
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Агентство
Grekodom Development
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