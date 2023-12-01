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Земельные участки в Municipal Unit of Kalamos, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€150,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€150,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€120,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Episkopi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Episkopi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 685 кв.м. на Ионических островах. На территории строени…
€80,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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