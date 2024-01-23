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Земельные участки в Municipal Unit of Itea, Греция

1 объект найдено
Участок земли в Муниципалитет Дельфи, Греция
Участок земли
Муниципалитет Дельфи, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 285 кв.м. в центральной Греции. На террито…
€125,000
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