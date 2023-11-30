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Земельные участки в Municipal Unit of Inofyta, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
€5,75 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€400,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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