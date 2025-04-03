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Квартиры в Municipal Unit of Iniades, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Mesolongi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Mesolongi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- В двухэтажном здании всего в 100 метрах от ворот священного города Месолонги. - Продается…
$103,051
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Iniades, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов