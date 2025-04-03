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Коттеджи в Municipal Unit of Gortyna, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Stone-built traditional house of 215 sq.m. in Muria village, Gortynia. It is a 2-storey hous…
$215,899
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Gortyna, Греция

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