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Таунхаусы с видом на море в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Дельфи, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Дельфи, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$3,39 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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