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Таунхаусы в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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