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Таунхаусы в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Галаксидион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€3,25 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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