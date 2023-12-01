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Коттеджи в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галаксидион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€550,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Галаксидион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
€500,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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