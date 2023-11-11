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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Feneos, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings в Древние фенео, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с furnishings
Древние фенео, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на горы…
€1,20 млн
Realting.com
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