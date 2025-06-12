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Таунхаусы в Municipal Unit of Faris, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Аногея, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Аногея, Греция
Число комнат 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 0 уро…
$391,729
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Faris, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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