Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipal Unit of Evrostina
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Municipal Unit of Evrostina, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Дервенион, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Дервенион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$283,783
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов