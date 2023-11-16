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Земельные участки в Municipal Unit of Evrostina, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7640 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€650,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Lykoporia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Lykoporia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2093 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории под…
€99,000
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