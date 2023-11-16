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Коммерческая недвижимость в Municipal Unit of Evrostina, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лигия, Греция
Коммерческая 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
€620,000
Realting.com
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