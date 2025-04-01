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Квартиры с гаражом в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Квартира на первой линии! - Ксилокастро Коринфии - В небольшом многоквартирном доме - Кв…
$99,649
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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